Feirão da Caixa financia imóveis a partir de R$ 150 mil em São Paulo

Começou nesta sexta-feira (26) o Feirão da Caixa na cidade de São Paulo e em outros 13 municípios do estado. Neste ano serão ofertados 228 mil imóveis em todo país, sendo 80 mil apenas na capital paulista, por preços que variam entre R$ 150 mil e R$ 3 milhões. O evento, em sua 13ª edição, ocorre no Parque de Exposições do Anhembi, com entrada gratuita.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, disse que a disponibilidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o financiamento imobiliário é sólida, mesmo com as retiradas de contas inativas autorizadas pelo governo.

“O saldo do FGTS é sólido, tem uma disponibilidade muito grande. Já estava nos cálculos de todo o governo, da Caixa, que o saque das contas inativas – que hoje ultrapassa R$ 26 bilhões e acreditamos que possa chegar a R$ 40 bilhões – não vai atrapalhar a disponibilidade dos recursos do FGTS. Só para o fundo de garantia, este ano, para financiamento imobiliário, o FGTS destinou R$ 60 bilhões”, afirmou.

A crise econômica atual não deve atrapalhar os resultados esperados para o Feirão, na opinião de Occhi. “Em toda crise, temos demanda habitacional. O déficit [no Brasil] é de 6 milhões de moradias e estamos oferecendo 220 mil unidades aqui”, disse. Para nós, crise é sinal de oportunidade”, acrescentou.

Logo no início do Feirão, Luciene Belo, de 45 anos, administradora de empresas, já buscava seu novo apartamento. “Eu tenho procurado bastante na região onde eu moro, em Osasco. Já olhei vários apartamentos. Eu moro em casa, mas quero ir para um apartamento, porque é mais seguro. Meu sonho era comprar à vista, se eu conseguisse vender a minha casa de imediato. Mas acho que vai ter que ser financiamento”, disse Luciene.

Pedro Cavalcante, de 51 anos, comerciante, está em busca de uma casa na região de Itaquera, zona leste de São Paulo. “Sempre quis ter minha casa própria, porque é muito ruim gastar tanto dinheiro com aluguel todo mês. Quem sabe consigo isso hoje", disse, ao informar que pretende um financiamento utilizando o saldo do FGTS.

O governador Geraldo Alckmin, que compareceu ao evento, anunciou a segunda edição do Feirão Morar Bem, Viver Melhor, que oferece R$ 37 milhões para a aquisição de imóveis. Podem participar servidores estaduais e beneficiários do auxílio-moradia da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Os imóveis compõem as faixas 1 e 2 do Programa Minha Casa, Minha Vida.