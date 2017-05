Crise política não atrapalha aprovação de reformas e projetos, diz Meirelles

O ministro da Fazenda do governo de Michel Temer, Henrique Meirelles, destacou nesta sexta-feira (26) em encontro da indústria de construção que a economia brasileira tem boas perspectivas e que a crise política que o governo vive nas últimas semanas não vai atrapalhar a continuidade do crescimento nem a aprovação das reformas e projetos.

"Isto é, cada vez mais, uma agenda nacional. A minha hipótese de trabalho é de continuidade [do governo Temer]", defendeu Meirelles no 89º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), em Brasília, promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) e realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF).

Brasil vive "pessimismo exagerado", disse ministro da Fazenda, em evento nesta sexta-feira (26)

"Nós temos uma tendência, em determinados momentos em que as notícias são todas boas, de colocar um otimismo exagerado, o que é negativo porque leva a decisões equivocadas. Em alguns momentos, [de colocar] um pessimismo exagerado também. É importante serenidade e equilíbrio nesse tipo de situação", disse.

Ele voltou a defender que o Brasil discute e aprova reformas que seriam importantes, como as reformas da Previdência e trabalhista, a lei do teto dos gastos e da governança das estatais, que, para ele, colocam o país no rumo do crescimento. "É um momento em que o equilíbrio é importante", reforçou.

Com a estabilização da economia e as reformas, alegou Meirelles, o Brasil tem condições de sair da crise e voltar a crescer em média 2,3% ao ano, nos próximos anos. "Com as reformas microeconômicas que também estamos propondo e a diminuição do tamanho do Estado, nós podemos aumentar essa taxa de crescimento potencial para os anos seguintes, podendo chegar ao número entre 3,5% e 4%. Aí sim entrar em uma rota de crescimento robusto."

