Bovespa opera em alta nesta sexta-feira

O principal índice da bolsa de valores opera em alta nesta sexta-feira (25), com as ações das empresas Qualicorp e Marfrig liderando o movimento positivo da sessão, ambas com ganhos de mais de 2% por volta das 10h.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 0,05%, a 63.226 pontos, com o mercado preocupado com as denúncias contra o presidente Michel Temer e após os protestos de quarta-feira (24) em Brasília.

Às 10h23, o Ibovespa subia 0,48%, a 63.531 pontos.

Já o dólar opera em queda, com o mercado no aguardo dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, com a crise política brasileira também impactando o movimento das moedas.

Às 10h24, o dólar caía 0,22%, a R$ 3,2679.

Na véspera, o dólar fechou em leve alta de 0,12%, vendido a R$ 3,28, com os investidores atentos à cena política e de olho no andamento das reformas econômicas no Congresso.

O Banco Central realiza nesta sexta-feira mais um leilão de swap cambial tradicional (equivalente à venda futura de dólares) com oferta de até 8 mil contratos para rolagem do vencimento de junho.