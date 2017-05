Bovespa fecha em alta e dólar cai nesta sexta-feira

O principal índice da Bovespa fechou em alta nesta sexta-feira (26), em movimento de ajuste, confiante com o andamento das reformas no Congresso Nacional.

O Ibovespa subiu 1,36%, a 64.085 pontos.

Perto do fechamento, a alta do Ibovespa chegou a perder força, após a renúncia da presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques.

As ações da JBS recuaram 6,09%, em mais uma sessão agitada para os papéis e marcada por leilões ao longo do pregão. Na véspera, os papéis subiram 22,56%, com investidores aproveitando as baixas cotações e também em meio à expectativa por venda de ativos.

Itaú Unibanco PN subiu 2,71% e Bradesco PN avançou 2,31%, ajudando o viés de alta do Ibovespa devido ao peso em sua composição. Banco do Brasil ON liderou os ganhos do setor bancário, com alta de 4,15% e Santander Unit avançou 2,83%.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 0,05%, a 63.226 pontos, com o mercado preocupado com as denúncias contra o presidente Michel Temer e após os protestos de quarta-feira (24) em Brasília.

Às 10h23, o Ibovespa subia 0,48%, a 63.531 pontos.

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (26), quebrando sequência de alta em dois pregões seguidos, com os investidores ainda cautelosos com a cena política brasileira.

A moeda norte-americana caiu 0,54%, a R$ 3,2654.

A notícia de que a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, renunciou ao cargo, alegando motivos pessoais, também afetou a queda.

O recuo da moeda norte-americana deve continuar prevalecendo também por causa da proximidade do final de semana e diante do feriado de Memorial Day nos Estados Unidos na próxima segunda-feira, que manterá os mercados de lá fechados.

O Banco Central brasileiro vendeu nesta sexta-feira mais um lote de 8 mil swaps cambiais tradicionais - equivalentes à venda futura de dólares -, completando US$ 3,6 bilhões da rolagem dos contratos que vencem de junho, que totaliza US$ 4,435 bilhões.

Às 10h24, o dólar caía 0,22%, a R$ 3,2679.

Na véspera, o dólar fechou em leve alta de 0,12%, vendido a R$ 3,28, com os investidores atentos à cena política e de olho no andamento das reformas econômicas no Congresso.