Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção única, com queda do petróleo

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (26) sem direção única, com os mercados da região pressionados pela forte queda do petróleo.

Nesta quinta, o petróleo desabou quase 5% após produtores da Opep anunciarem que continuarão reduzindo sua oferta em cerca de 1,8 milhão de barris por dia por mais nove meses, até março de 2018. Operadores do mercado da commodity tinham a expectativa de uma extensão mais longa ou de cortes mais agressivos na produção.

O Xangai Composto teve leve alta de 0,07%, a 3.110,06 pontos. Já o Shenzhen Composto recuou 0,10%, a 1.810,11 pontos.

Em Tóquio, o índice Nikkei retrocedeu 0,64%, a 19.686,84 pontos, influenciado não apenas pela fraqueza do petróleo, mas também pela valorização do iene ante o dólar, o que impacta as exportações japonesas.

Em Hong Kong, o Hang Seng ficou perto da estabilidade, com leve avanço de 0,03%, a 25.639,27 pontos. O Taiex em Taiwan, caiu 0,06%, a 10.101,95 pontos. O sul-coreano Kospi teve alta de 0,53% em Seul, a 2.355,30 pontos. O filipino PSEi caiu 0,05% em Manila, a 7.867,49 pontos.