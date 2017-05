Representante da indústria da construção quer aprovação de reformas

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Rodrigues Martins, disse hoje (24), após encontro com o presidente Michel Temer, que a crise política não pode comprometer o trâmite das propostas de reformas apresentadas pelo governo.

“O que é vital é o aspecto da continuidade das reformas. Entregamos [ao presidente Temer] alguns aspectos necessários para a construção civil, mas principalmente apoio para a continuidade das reformas”, disse Martins sem entrar em detalhes sobre as propostas apresentadas. “Nossa visão é de que o Brasil não pode parar. Temos de continuar as coisas”, acrescentou.

Segundo o empresário, a aprovação das reformas, pelo Legislativo, será um sinal positivo a investidores estrangeiros. “A gente pode ter duas leituras. Se nesse instante o Congresso cumprir a obrigação de discutir e aprovar as reformas que o Brasil necessita, o sinal que se dará ao exterior será maravilhoso, porque mesmo com crise política, o Brasil continua andando”, disse ele.

“Agora, se o Congresso Nacional não fizer a parte dele, aí sim poderá ter algum problema. Nesse momento depende muito mais do Poder Legislativo do que realmente do Poder Executivo”, completou.