Petróleo termina com forte queda após decisão da Opep

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira (25), apesar da decisão da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) de prolongar a redução da oferta.

O barril de WTI para entrega em julho perdeu 2,46 dólares a US$ 48,90 no New York Mercantile Exchange (Nymex). Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho, retrocedeu 2,50 dólares a US$ 51,46 no Intercontinental Exchange (ICE).

Os países da Opep e seus sócios, incluindo a Rússia, decidiram nesta quinta-feira prorrogar por nove meses, até março de 2018, seus cortes de produção de petróleo, na tentativa de sustentar os preços.

Embora a hipótese de uma extensão de nove meses tenha se concretizado, as especulações se multiplicaram nas últimas semanas sobre que tipo de continuidade a Opep daria a seu acordo. Segundo analistas, o mercado já havia precificado a prorrogação do corte na produção e agora está realizando as vendas.

O objetivo da medida é conter o excesso de petróleo no mercado e estancar a queda no preço da commodity, por meio de um corte de 1,8 milhão de barris por dia na produção. Os cortes não conseguiram atingir seu objetivo de drenar as reservas e estimular os preços à alta, com um barril que nos últimos meses se aproxima dos 50 dólares, longe dos 100 de há apenas três anos.

