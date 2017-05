Opep amplia cortes na produção de petróleo, mas preços caem

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) aprovou nesta quinta-feira (25) a prorrogação do corte na produção da matéria-prima por mais nove meses, até março de 2018.

A renovação do acordo, que valerá a partir de 1º de julho, também foi aceita por nações que não fazem parte da Opep, como a Rússia. O objetivo da medida é conter o excesso de petróleo no mercado e estancar a queda no preço da commodity, por meio de um corte de 1,8 milhão de barris por dia na produção.

Ainda assim, o petróleo opera em queda de mais de 5% na tarde desta quinta-feira, com o barril cotado em pouco menos de US$ 49 em Nova York. Segundo analistas, o mercado já havia precificado a prorrogação do corte na produção e agora está realizando as vendas.