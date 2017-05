Bovespa opera em alta um dia após protestos contra governo Temer

A bolsa de valores de São Paulo operava em alta no início do pregão desta quinta-feira (25), diante da tentativa do Legislativo de manter a agenda de reformas em andamento, apesar da cautela após a manifestação em Brasília na véspera, que deixou dois prédios de Ministérios depredados, com a polícia reagindo utilizando armas de fogo.

Em protesto à presença de militares na Esplanada, a oposição abandonou a Câmara. Com o plenário esvaziado, os deputados conseguiram aprovar sete medidas provisórias, incluindo uma que autoriza o reajuste salarial para diversas categorias de servidores públicos federais.

Às 11:41, o Ibovespa subia 0,44%, a 63.536 pontos. Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de 0,95%, a 63.257 pontos. A JBS, pivô da crise do governo, lidera a sessão com alta de 4,48%, com a ação valendo R$ 7,00, às 11h26.

Já o dólar oscilava levemente no início desta quinta-feira (25), após valorizar na véspera, com o mercado de olho no andamento das reformas econômicas no Congresso em meio à crise política e após violentas manifestações contra o presidente Michel Temer em Brasília.

Às 12h03, o dólar subia 0,17%, a R$ 3,2831.