Palestras gratuitas para empresários lançam projeto 'Pão Nosso' na Baixada Fluminense 

O Sindicato das Indústrias de Massas Alimentícias, Panificação, Confeitaria e Afins da Baixada Fluminense (Simapan), com o apoio do Sistema Firjan, promove evento gratuito para lançamento do projeto 'Pão Nosso', do Sebrae.

O encontro, realizado na próxima quinta-feira, 25 de maio, às 15h, contará com as palestras 'Como reduzir o custo de energia elétrica com uso de energia solar' e 'Desafios da comunicação no setor de padarias'.

As apresentações acontecerão no auditório da Representação Regional Firjan/Cirj Baixada Fluminense Área II.

Serviço: Simapan 'Pão Nosso'

Data: 25 de maio, quinta-feira, às 15h

Entrada franca

Local: Representação regional Firjan/Cirj Baixada Fluminense Área II - Rua Arthur Neiva (Sesi), nº 100, Bairro 25 de Agosto - Duque de Caxias

Inscrições e mais informações: 0800 570 0800 OU 2771-7916