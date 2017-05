Bovespa opera em alta com recuperação de JBS

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta quarta-feira (24), com as ações da JBS liderando a ponta positiva da sessão, se recuperando após a delação de Joesley Batista, dono da empresa. Os papéis da JBS subiram mais de 9% nesta terça, após o tombo de mais de 30% no dia anterior.

Na véspera, o Bovespa fechou em alta, em movimento de ajuste após as fortes quedas anteriores, em meio às incertezas do mercado diante crise política gerada por denúncias envolvendo o presidente Michel Temer.

Às 11h11, o índice operava em alta de 1,18%, a 63.402 pontos.

Já o dólar opera em queda em relação ao real, com os investidores ainda de olho no rumo das reformas econômicas no Congresso em meio à crise política envolvendo o governo de Michel Temer.

Às 11h12, a moeda norte-americana caía 0,34%, cotada a R$ 3,2588.