Bovespa e dólar fecham em alta ainda de olho no cenário político

O principal índice da Bovespa fechou em alta nesta quarta-feira (24), com a tentativa do governo de dar continuidade à aprovação das reformas Trabalhista e Previdenciária fazendo com que haja um movimento de recuperação. Entretanto, o mercado se mantém cauteloso diante das denúncias e protestos contra o presidente Michel Temer.

O Ibovespa fechou em alta de 0,95%, a 63.257 pontos.

As ações da Eletrobras lideraram as altas do dia, com valorização de mais de 7%. A ação preferencial da Petrobras avançou mais de 3%, enquanto que a da Vale caiu mais de 2%. Já o Itaú Unibanco e Bradesco tiveram alta ao redor de 1%.

Na véspera, o Bovespa fechou em alta, em movimento de ajuste após as fortes quedas anteriores.

Às 11h11, o índice operava em alta de 1,18%, a 63.402 pontos.

Às 15h05, o índice tinha alta de 1,76%, a 63.766 pontos.

Às 16h57, o índice tinha alta de 1,26%, a 63.452 pontos.

O dólar fechou em alta em relação ao real nesta quarta-feira (24), com os investidores ainda de olho no rumo das reformas econômicas no Congresso em meio à crise política envolvendo o governo de Michel Temer.

A moeda norte-americana subiu 0,39%, a R$ 3,2791.

No cenário extermo, o Federal Reserve, banco central norte-americano, divulgou a ata de sua última reunião de política monetária, que trouxe pontos de cautela em torno da recuperação americana e da força do mercado de trabalho nos EUA.

O Banco Central brasileiro não anunciou leilão de novos swaps para esta sessão, depois de realizá-los nos últimos três dias.

Às 11h12, a moeda norte-americana caía 0,34%, cotada a R$ 3,2588.

Às 15h06, a moeda tinha queda de 0,46%, a R$ 3,2551.

Às 16h59, a moeda tinha alta de 0,27%, a R$ 3,2787.