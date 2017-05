Petrobras anuncia venda de 100% da participação no Campo de Juruá

A Petrobras iniciou nesta segunda-feira (22) a etapa de divulgação ao mercado da venda da participação no Campo de Juruá, na Bacia de Solimões, no Amazonas. A estatal vai oferecer 100% de participação no projeto, que pertence à Concessão de Juruá.

A transação faz parte do plano de desinvestimentos da empresa e, segundo a Petrobras, representa “uma oportunidade para desenvolver e monetizar uma descoberta de gás natural” perto de campos operados pela estatal e de infraestrutura para processamento e escoamento de gás.

O teaser divulgado nesta segunda-feira apresenta as principais informações sobre o negócio e os critérios objetivos para a seleção de potenciais participantes. As informações sobre a venda estão disponíveis no site http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes.