Índice de cheques devolvidos cai e fica em 2,14% em abril

O percentual de cheques devolvidos por falta de fundos caiu em abril, para 2,14%, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (23). Em março, o índice havia sido de 2,34%.

Nos primeiros quatro meses do ano, o percentual de cheques devolvidos em relação aos compensados ficou em 2,19%.

A Região Norte foi a que teve o maior índice de devoluções de cheques (4,36%) no primeiro quadrimestre do ano. O Amapá foi o estado com maior percentual de cheques sem fundos no período, com 19,7%.

No Sul, foram devolvidos 1,83% dos cheques, menor percentual entre as regiões. Em Santa Catarina, o índice de falta de fundos ficou em 1,75%, menor do país, junto com São Paulo, que teve exatamente a mesma proporção de devoluções de cheques em abril.

Na Região Nordeste, o percentual de cheques devolvidos nos quatro primeiros meses do ano ficou em 4,19%, enquanto no Sudeste, o total foi de 1,87%.