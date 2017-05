Bovespa opera em alta após queda em véspera pressionada por JBS

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta terça-feira (23), após cair na véspera, com o receio do mercado frente à crise política devido à delação da JBS, envolvendo o presidente Michel Temer.

Às 10h29, o Ibovespa subia 0,28%, a 61.844 pontos. Na véspera, o índice recuou 1,54%, aos 61.673 pontos. As ações da JBS lideraram as perdas, caindo 31,34%, a R$ 5,98. As ações da JBS lideravam as perdas do dia e caíram 31,34%, a R$ 5,98.

Já o dólar oscila, perto da estabilidade. Na véspera, a moeda subiu 0,59%, cotada a R$ 3,2763 na venda, depois de fechar a semana passada com alta acumulada de 4,26%.

Às 10h29, o dólar tinha leve recuo de 0,05%, a R$ 2,2652.