Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção definida

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta terça-feira (23) sem direção definida, com os mercados pressionados com a notícia de que uma explosão ocorrida ontem após um show da cantora americana Ariana Grande, na cidade inglesa de Manchester, deixou ao menos 22 mortos e cerca de 60 feridos.

A polícia britânica está trabalhando com a hipótese de ataque terrorista.

Na China, o dia foi de perdas, com o Xangai Composto recuou 0,45%, a 3.061,95 pontos. O Shenzhen Composto teve forte queda de 2,12%, a 1.789,47 pontos.

Em Tóquio, o índice Nikkei registrou perda de 0,33%, a 19.613,28 pontos, no Japão. Em outros mercados da região, o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com alta apenas marginal de 0,05%, a 25.403,15 pontos. O Taiex avançou 0,11% em Taiwan, a 10.007,84 pontos. Já o sul-coreano Kospi teve alta de 0,33% em Seul, a 2.311,74 pontos, já o filipino PSEi subiu 0,07% em Manila, a 7.812,14 pontos.