Aviação doméstica registra alta em abril, segunda consecutiva no ano

A demanda por transporte aéreo doméstico no Brasil cresceu pelo segundo mês consecutivo em abril, com alta de 3,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. A oferta teve expansão de 2%. Como a demanda avançou mais do que a oferta, a ocupação foi 80,23% dos assentos disponíveis no período. Em abril foram 6,9 milhões passageiros transportados.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (23) pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), e são referentes às operações das empresas associadas Avianca, Azul, Gol e Latam. Juntas, as companhias respondem por mais de 99% do mercado doméstico. A Gol liderou a participação de voos domésticos em abril de 2017, com 35,27%, a Latam, com 33,04%, Azul respondeu por 18,93%, e Avianca por 12,76%.

Segundo a Abear, os números devem ser vistos com ressalvas como indicativos da retomada consistente de crescimento do setor. “ O ritmo de evolução da procura por voos caiu à metade do avanço de 5,9% registrado em março. Além disso, o crescimento atual se dá sobre o menor nível de demanda (abril de 2016) em 50 meses (desde fevereiro de 2013). O desempenho configurou a maior retração da demanda de todo o ano passado (baixa de 12,2% em comparação com abril de 2015)”, diz a nota da associação.

A Abear explica que os dados estatísticos de 2016 possui atipicidades decorrentes das instabilidades do quadro político-econômico, “o que dificulta análises seguras e limita a realização de projeções”, informa a associação. “Tal cenário deve persistir por mais alguns meses. Em março o setor chegou ao fim do ciclo de repetidas retrações da demanda iniciado em agosto de 2015".

Voos internacionais

A demanda por voos internacionais oferecidos pelas associadas da Abear teve crescimento de 17,4% em abril desse ano em relação ao mesmo mês de 2016. Em igual período, a oferta teve expansão de 11,9%. A demanda também avançou mais do que a oferta e registrou melhoria de 3,98 pontos percentuais, com 85,32% de ocupação dos assentos. Ao todo, foram 637 mil passageiros transportados nas rotas internacionais pelas aéreas brasileiras, alta de 18% sobre o mesmo mês do ano passado.

Os valores de oferta, demanda, volume de passageiros e fator de aproveitamento são os mais elevados para o mês de abril na série histórica. As estatísticas são referentes às operações das associadas da Abear, que respondem juntas por aproximadamente 30% do mercado internacional. A Abear atribui os crescimentos destas empresas no mercado internacional principalmente pela captura da demanda detida pelas aéreas estrangeiras, que vêm mantendo postura de retração das operações no país.

Entre as empresas brasileiras, a Latam liderou com 77,61% a participação no mercado internacional em abril de 2017. Em seguida vem a Gol, com 11,16%, Azul, com 11,11% e Avianca, com 0,12%.

Acumulados do ano

Na comparação dos quatro primeiros meses do ano, a demanda doméstica acumulada em 2017 inverteu o sinal com alta de 0,5% em relação ao mesmo período de 2016. Em igual período a oferta permanece em retração, recuando 0,8%. O fator de aproveitamento tem melhoria de 1,07 ponto percentual (80,90% de ocupação). Com 29,4 milhões de viagens feitas e o total de passageiros transportados segue 0,5% abaixo do que havia sido registrado no ano passado no primeiro quadrimestre.

No mercado internacional, considerada apenas as estatísticas das empresas brasileiras, a demanda tem alta de 11,1% no acumulado até abril. E a oferta avançou 5,6%. O fator de aproveitamento melhorou 4,26 pontos percentuais, chegando a 85,59% de ocupação. Os passageiros nas rotas internacionais somaram 2,7 milhões, número 11,3% superior ao acumulado no primeiro quadrimestre de 2016.

Cargas

A aviação doméstica movimentou 24,4 mil toneladas de cargas em abril desse ano, total 8,2% inferior ao do mesmo mês de 2016. No mercado internacional foram movimentadas 15 mil toneladas, volume 3,4% maior do que mesmo período do ano passado. No acumulado dos quatro primeiros meses desse ano, o transporte doméstico de cargas registra crescimento de 3,7% do volume movimentado. No mercado internacional, o avanço é 9,1%. As estatísticas incluem as operações das associadas Avianca, Azul, Gol, Latam.