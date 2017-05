Preços do petróleo sobem por expectativa de extensão de acordo

Os preços dos barris de petróleo subiram nesta segunda-feira (22), impulsionados pela crescente confiança de que os principais exportadores concordariam em estender os cortes de produção nesta semana e especulações de que os cortes seriam aprofundados.

O petróleo Brent subiu 0,5%, e fechou a US$ 53,87 por barril, enquanto o petróleo dos EUA fechou em alta de 0,8%, a US$ 50,73 por barril.

No início da semana passada, Arábia Saudita e Rússia concordaram em aumentar o prazo em nove meses, até março de 2018.

Existe a possibilidade também da Opep aprofundar os cortes. Até agora, o acordo de corte iniciado em janeiro teria tido um impacto modesto nos níveis de estoque global, devido a um aumento na produção de países que não participam do acordo, como a Líbia, e ao aumento incessante da produção de óleo de xisto nos EUA.

A commodity alcança o maior nível em mais de um mês, Às 9h42, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 1,23%, a US$ 54,27. Já o barril de WTI para entrega em julho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava valorização de 1,34%, a US$ 51,35.

No início deste mês, o crude norte-americano chegou a mínimas de cinco meses, entre preocupações com o constante aumento dos estoques dos Estados Unidos, que colocaram dúvidas sobre a capacidade do acordo da Opep de gerar resultados.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.