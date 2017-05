Meirelles realiza conferências telefônicas com investidores nesta segunda-feira

O ministro da Fazenda do governo de Michel Temer, Henrique Meirelles, tem conferências nesta segunda-feira (22) por telefone com investidores da J.P. Morgan. Às 15h, ele conversa com investidores da corretora de valores inglesa ICAP.

Os debates ocorrem no momento em que o presidente Michel Temer enfrenta a crise gerada pela divulgação de delações do empresário Joesley Batista, do grupo JBS.

Por volta das 10h, o dólar comercial era vendido a R$ 3,28, com alta de 0,66% e o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa), caia 0,94%, a 62.049,34 pontos.

