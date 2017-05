Bovespa fecha em queda, com ações da JBS despencando 

A bolsa de valores de São Paulo fechou em queda nesta segunda-feira (22), com as ações da JBS se destacando entre as maiores perdas do dia, ainda repercutindo a crise política desencadeada pelas delações de dirigentes da empresa que atingiram o presidente da República, Michel Temer.

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, caiu 1,54%, aos 61.673 pontos.

As ações da JBS lideraram as perdas do dia caíram 31,34%, a R$ 5,98. Em valor de mercado, a perda foi de R$ 7,4 bilhões somente no pregão desta segunda. A ação da JBS é a 20ª na lista das maiores participações do Ibovespa, com peso de 1,3% na composição do índice.

Às 10h46, o Ibovespa, principal indicador da bolsa, caía 0,73%, aos 62.180 pontos. Na sexta (19), o Bovespa fechou em alta de 1,69%, recuperando parte das perdas da véspera, quando a bolsa registrou sua maior queda diária desde 2008, caindo 8,8%.

Às 13h09, o índice tinha forte queda de 2,02%, a 61.373 pontos, com as ações da JBS liderando as perdas, com uma expressiva queda de 19,17%, às 12h54.

Na semana passada, a Bovespa caiu 8,2%, em semana de pânico nos mercados, repercutindo notícia publicada no jornal O Globo de que o dono da empresa JBS gravou o presidente da república, Michel Temer, dando aval para comprar silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou abertura de investigação contra Temer.

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (22), com a crise política continuando a ditar o tom do mercado de câmbio e com mais intervenção do Banco Central.

A moeda norte-americana subiu 0,59%, cotada a R$ 3,2763 na venda.

O Banco Central deu continuidade à sua intervenção diante do nervosismo do mercado e vendeu todos os 40 mil novos swaps cambiais tradicionais - equivalentes à venda futura de dólares. O BC também vendeu todos os 8 mil contratos para a rolagem dos swaps que vencem em junho, que totalizam US$ 4,435 bilhões.

Às 10h31, a moeda norte-americana subia 0,88%, cotada a R$ 3,2856 na venda. Veja a cotação.

Ao contrário da tendência no Brasil, no exterior o dólar tem dia de queda em relação a outras moedas. No país, o mercado aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (24) sobre o pedido de Temer para suspender o inquérito contra ele.

Às 10h49, o dólar avançava 0,87%, a R$ 3,2826.

Às 13h12, a moeda norte-americana tinha alta de 1,11%, a R$3,2902.