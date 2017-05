Bovespa começa a semana em baixa, com crise política em foco

A bolsa de valores de São Paulo começou os negócios desta segunda-feira em queda (22), repercutindo a crise política deflagrada pela delação de Joesley Batista, dono da JBS, que atingiram o presidente da República, Michel Temer.

Às 10h46, o Ibovespa, principal indicador da bolsa, caía 0,73%, aos 62.180 pontos. Na sexta (19), o Bovespa fechou em alta de 1,69%, recuperando parte das perdas da véspera, quando a bolsa registrou sua maior queda diária desde 2008, caindo 8,8%.

Já o dólar continua subindo nesta segunda, de olho em crise política. Na semana anterior a moeda disparou, com os investidores atentos à crise envolvendo o governo de Michel Temer. O Banco Central mais uma vez anunciou operação de intervenção no câmbio, em meio à intensa volatilidade.

Às 10h31, a moeda norte-americana subia 0,88%, cotada a R$ 3,2856 na venda. Veja a cotação.

Ao contrário da tendência no Brasil, no exterior o dólar tem dia de queda em relação a outras moedas. No país, o mercado aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (24) sobre o pedido de Temer para suspender o inquérito contra ele.

Às 10h49, o dólar avançava 0,87%, a R$ 3,2826.