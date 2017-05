Bolsas da Ásia encerram pregão majoritariamente em alta

As bolsas do sudeste asiático encerraram majoritariamente em alta nesta segunda-feira (22), enquanto Trump viaja pelo Oriente Médio e as preocupações com a recente turbulência política dos EUA diminuídas. Como consequência, houve uma melhora do apetite por ativos mais arriscados na região.

A grande exceção do pregão foi na China, com temores de que Pequim endureça a regulação para as operações bancárias de corretoras pesando na sessão.O Xangai Composto caiu 0,48%, a 3.075,68 pontos. O Shenzhen Composto registrou perda de 1,38%, a 1.828,22 pontos.

No Japão, o índice Nikkei teve alta de 0,45%, a 19.678,28 pontos. O Hang Seng subiu 0,86% em Hong Kong, a 25.391,34 pontos. O sul-coreano Kospi avançou 0,68% em Seul, a 2.304,03 pontos. O Taiex subiu 0,50% em Taiwan, a 9.997,26 pontos, e o filipino PSEi registrou ganhos de 0,50% em Manila, a 7.806,57 pontos.