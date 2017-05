Acordos entre EUa e Arábia Saudita totalizam US$ 280 bilhões

A Arábia Saudita e os Estados Unidos firmaram hoje, durante visita do presidente americano, Donald Trump, a Riad, uma série de acordos, em diferentes áreas, totalizando US$ 280 bilhões, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores saudita.

Parceira importante dos EUA, a Arábia Saudita foi escolhida como primeiro destino internacional de Trump. Além de acordos comerciais, os dois países também assinaram neste sábado um documento de visão estratégica conjunta.

De acordo com o ministério, só a Saudi Aramco, companhia petrolífera do reino wahabita assinou acordos de cooperação com diversas empresas do ramo energético dos EUA.

Mais cedo, a Secretaria de Imprensa da Casa Branca informou que Washington e Riad fecharam um contrato para o fornecimento de equipamentos militares americanos no valor de US$ 110 bilhões. Mas a expectativa é a de que esse valor aumente nos próximos anos.

Depois da Arábia Saudita, Trump viajará, nos próximos dias, para Israel, Palestina, Itália, Vaticano e Bélgica.

> > Sputnik