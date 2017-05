Leilão de energia para sistemas isolados tem deságio médio de 28%

O leilão de energia realizado hoje (19) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) teve um deságio médio de 28,22%. Segundo a agência, isso representa uma economia de R$ 5,3 bilhões para os consumidores.

Essa foi a segunda etapa do leilão de geração para sistemas isolados. O objetivo da licitação foi a contratação de energia elétrica para o atendimento de 55 localidades do interior do Amazonas. Foram oferecidos oito lotes, e os deságios registrados variaram entre 20% e 43,4%

A potência total a ser instalada pelos vencedores do leilão é de 297 megawatts e o valor de investimento estimado é da ordem de R$ 982,4 milhões.