Bolsas da Ásia têm leve alta, com crises no radar

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (19) em leve alta, após acumularem perdas recentes em meio à turbulência política dos EUA. Nesta quinta, as bolsas de Nova York teve um dia de altas moderadas, após sofrerem o maior tombo do ano no pregão do dia anterior.

O índice japonês Nikkei teve alta de 0,19% em Tóquio, a 19.590,76 pontos.

Na China, o Xangai Composto teve leve alta de 0,02%, a 3.090,63 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,12%, a 1.853,71 pontos.

Em outros mercados do continente, o filipino PSEi teve alta de 0,13% em Manila, a 7.767,62 pontos. O Taiex recuou 0,22% no mercado taiwanês, a 9.947,62 pontos. Hang Seng registrou alta de 0,15% em Hong Kong, a 25.174,87 pontos. O sul-coreano Kospi teve leve alta de 0,07% em Seul, a 2.288,48 pontos.