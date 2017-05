Petróleo fecha em alta, ainda repercutindo o relatório de estoques dos EUA 

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (18), com os investidores ainda reagindo ao relatório semanal de estoques do Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho, que passou a ser o contrato mais líquido, fechou em alta de 0,51%, a US$ 49,66 por barril. Já o petróleo Brent, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,57%, a US$ 52,51 por barril.

Dados da quarta-feira do DoE mostraram que os estoques de petróleo bruto, gasolina e diesel recuaram na semana encerrada na sexta-feira passada. No entanto, o declínio de 1,75 milhão de barris de petróleo ficou aquém das estimativas de analistas, que esperavam queda de 2,2 milhões de barris.

Além disso, conservadores do Reino Unido divulgaram um manifesto eleitoral, se comprometendo a desenvolver a indústria de xisto britânico.

Às 9h51, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 1,03%, a US$ 51,67. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava valorização de 1,14%, a US$ 48,51.

Arábia Saudita e Rússia concordaram em aumentar a vigência do acordo de corte da Opep para mais nove meses, até março de 2018. Uma decisão final sobre esta possibilidade, contudo, será tomada até a reunião do cartel no dia 25 de maio.