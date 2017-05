JBS fez grande compra de dólares na véspera de escândalo, afirmam jornais

Protagonista da delação que revelou que o presidente Michel Temer foi gravado pedindo a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB), a JBS teria feito uma grande compra de dólares no mercado nesta quarta-feira (17), poucas horas antes da divulgação do escândalo que fez a moeda disparar e levou a Bovespa a encerrar na manhã desta quinta-feira (18) as atividades, após queda de 10%. A informação sobre a operação da empresa repercute no mercado financeiro.

Nesta quarta-feira (17), o dólar fechou a R$ 3,1337. Hoje, repercutindo as delações que atingiram Michel Temer (PMDB) e o senador Aécio Neves (PSDB), afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a moeda-americana registrou forte alta, cotada a R$ 3,43. Às 13h17, o dólar subia 7,82%, a R$ 3,3822.

>> Bovespa cai mais de 10% e negócios são interrompidos

>> Após paralisação, Bovespa retoma atividade e opera em forte queda

>> BC diz que decisões sobre taxa de juros não podem ser antecipadas