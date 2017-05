Dólar dispara e Bolsa desaba em dia caótico no mercado

Em um dia caótico no mercado financeiro, o índice Ibovespa fechou o pregão desta quinta-feira (18) com queda de 8,8%, em 61.597 pontos, por conta das turbulências políticas em Brasília.

As negociações na Bolsa de Valores de São Paulo chegaram a ser interrompidas pouco depois de sua abertura, às 10h21, quando seu principal indicador caía mais de 10%. Chamado de "circuit breaker", esse mecanismo serve para oferecer proteção em períodos de grande instabilidade.

As ações da JBS, autora das delações que comprometem o presidente Michel Temer, desabaram 10,11%.

Escândalos e queda da Bovespa fazem dólar disparar

Já o dólar percorreu o sentido inverso e disparou 8,15%, chegando à cotação de R$ 3,389, apesar de uma forte intervenção do Banco Central, com quatro leilões de swap cambial (venda de dólares no mercado futuro).

Além disso, diversas casas de câmbio passaram boa parte do dia com suas operações bloqueadas devido à dificuldade de atribuir uma cotação e vendendo moeda estrangeira apenas em casos emergenciais.