Bolsas asiáticas encerram em baixa pressionadas por Wall Street

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (18), após o forte tombo dos mercados acionários em Nova York ontem, repercutindo a pressão que sofre o presidente dos EUA, Donald Trump, após as informações de que ele teria compartilhado informações confidenciais com autoridades russas.

O índice japonês Nikkei teve a pior queda do dia, recuando 1,32% em Tóquio, a 19.553,86 pontos. Na China, o Xangai Composto caiu 0,46%, a 3.090,14 pontos. Já o Shenzhen Composto caiu 0,63%, a 1.855,99 pontos.

Em outras partes do continente, o Hang Seng caiu 0,62% em Hong Kong, a 25.136,52 pontos, o Taiex recuou 0,44% em Taiwan, a 9.969,45 pontos. O sul-coreano Kospi recuou 0,27% em Seul, a 2.286,82 pontos. O filipino PSEi cedeu 0,88% em Manila, a 7.757,69 pontos.