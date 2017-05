BC diz que decisões sobre taxa de juros não podem ser antecipadas

O Banco Central (BC) disse, em nota nesta quinta-feira (18), que as decisões do Comitê de Polícia Monetária (Copom) são tomadas apenas durante as suas reuniões. De acordo com matérias publicadas na imprensa, o presidente Michel Temer teria adiantado o corte de um ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, para o dono do grupo JBS, o empresário Joesley Batista.

"As decisões do Copom são tomadas apenas durante as suas reuniões e são divulgadas imediatamente após seu término por meio de comunicado no sítio do Banco Central na internet. Portanto, não existe possibilidade de antecipação da decisão a qualquer agente, público ou privado. Sinalizações sobre possíveis futuras decisões são emitidas nos documentos oficiais do Banco Central", diz a nota do BC.

No início da noite desta quarta-feira (17), o site do jornal O Globo publicou reportagem, segundo a qual, em encontro gravado em áudio, Temer teria sugerido que se mantivesse o pagamento de uma mesada ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro para que esses ficassem em silêncio. Conforme a reportagem, Batista firmou delação premiada com o MPF e entregou gravações sobre as denúncias.

Atuação no mercado de câmbio

O BC também respondeu em nota sobre notícia veiculada na imprensa, que a JBS teria comprado grande volume de dólares antes divulgação da reportagem. "O Banco Central não comenta casos específicos que podem envolver entes regulados. Cabe ressaltar que, no âmbito de suas competências legais, o Banco Central apura informações recebidas de várias fontes, com vistas a eventual abertura de processo punitivo", diz a nota.