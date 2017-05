Aneel prevê realização de leilão de quatro hidrelétricas em setembro

O governo deverá licitar quatro usinas hidrelétricas no dia 22 de setembro. A abertura de audiência pública para colher contribuições sobre o edital do leilão foi aprovada hoje (18) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O certame vai negociar as outorgas de concessão das usinas São Simão (GO/MG), Jaguará (MG/SP), Miranda (MG) e Volta Grande (MG/SP). Vence o leilão quem oferecer o maior valor de bonificação pela outorga, respeitado o valor mínimo para cada usina.

O valor mínimo de bonificação das quatro outorgas foi estimado em R$ 11 bilhões. A potência total das quatro usinas é de 2.922 megawatts.

As usinas de Jaguará, Miranda e São Simão serão licitadas em um único lote. Elas estavam concedidas à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que chegou a manter o controle sobre elas por meio de liminar após o término do contrato. No entanto, a decisão foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).