Petróleo registra alta com dados de estoques dos Estados Unidos

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registravam leve alta na manhã desta quarta-feira (17), na espera dos dados oficiais do Departamento de Energia dos Estados Unidos sobre os estoques de petróleo bruto, movimento que ficou mais forte após a divulgação. A projeção de analistas era de queda de 2,3 milhões de barris, mas o relatório apontou para queda de 1,7 milhão de barris, contudo.

Na véspera, o petróleo Brent e o WTI tiveram desvalorização, influenciada pelo relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), que afirmou que uma possível extensão nos cortes da produção de petróleo pode não reduzir os estoques globais da commodity.

Arábia Saudita e Rússia concordaram em aumentar a vigência do acordo de corte da Opep para mais nove meses, até março de 2018. Uma decisão final sobre esta possibilidade, contudo, será tomada até a reunião do cartel no dia 25 de maio.

Às 9h51, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,50%, a US$ 51,92. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava valorização de 0,27%, a US$ 48,79.

Às 13h08, o preço do barril de petróleo do Mar do Norte já avançava 1,39%, a US$ 52,37; enquanto o crude do Texas tinha alta de 1,21%, a US$ 49,25.