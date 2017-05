Novo Fórum sobre Contabilidade aborda inovação e tecnologia no Rio 

Com o tema “Conectar pessoas para transformar negócios”, o Ibmec e companhias do setor de tecnologia e contabilidade realizam o SOMA, I Fórum de Contabilidade, Tecnologia e Inovação, no dia 31 de maio. O evento, que acontecerá no Ibmec do Centro do Rio de Janeiro, com o apoio institucional do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-RJ).

A discussão será em torno das principais tendências do futuro dos negócios, com a adaptação aos desafios da rotina e a adequação a um novo perfil dos consumidores.

No primeiro painel, às 9h30, o contador do BNDES e professor do Ibmec, Paulo Henrique Pêgas, falará sobre “A multiplicidade de impostos e os desafios dos sistemas de informações gerenciais”. Em seguida, o contador do BNDES e sócio-fundador do Instituto de Pesquisa e Estudos Contábeis do RJ, José Antonio Felgueiras, repercute o cenário do “Endividamento dos estados brasileiros e seu impacto nas instituições privadas”. Às 11h, o fundador da Nasajon Sistemas, Claudio Nasajon, falará sobre “A fórmula do valor nas empresas contábeis”.

A partir das 14h, haverá palestra com o contador e supervisor da Nasajon, Thiago Martins, com o tema “As novas tecnologias: revolução na rotina contábil”. Em seguida, o sócio-administrador e fundador da Bavini Ferreira Corretora de Seguros, Paulo Bavini Ferreira, fala sobre “A responsabilidade civil dos contadores”. O comentarista da JB FM e colunista de Educação Financeira do O Dia e Diário de São Paulo, Alex Campos, também participa com a palestra “Vida.com - A reinvenção do comportamento”. Ao término do encontro, será aberto um painel de discussão com os principais assuntos do Fórum.