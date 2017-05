Bovespa opera em queda nesta quarta

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo abriu em queda nesta quarta-feira (17), após uma lata de seis pregões seguidos. De acordo com investidores, o cenário externo menos favorável aos riscos com a preocupação diante de preocupações com o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, podem estar pressionando o mercado brasileiro.

A sessão também está marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa, o que pode adicionar alguma volatilidade aos negócios.

As ações da JBS lideram a ponta negativa da sessão, após a divulgação do resultado de primeiro trimestre da empresa ficar abaixo do esperado por analistas. Na véspera, a companhia reportou que fechou o primeiro trimestre com lucro líquido de R$ 422,3 milhões.

Às 10h59, o Ibovespa caía 0,95%, a 68.028 pontos. Na véspera, o índice subiu 0,31%, aos 68.684 pontos.

Já o dólar operava em alta de 0,45%, a R$ 3,1100, às 10h59, influenciado pelo comportamento da moeda no exterior com a crise política norte-americana e depois de ter recuado mais de 3% nas últimas seis sessões ante a moeda brasileira.

O Banco Central anunciou a oferta de até 8 mil contratos para rolar o vencimento do mês que vem, que totaliza US$ 4,435 bilhões de dólares.