Bolsas asiáticas encerram sessão majoritariamente em baixa

As bolsas do sudeste asiático encerraram a sessão desta quarta-feira (17) majoritariamente em baixa. Com as incertezas políticas nos EUA, com as dúvidas sobre a capacidade política do presidente dos EUA, Donald Trump, os investidores preferiram buscar segurança no iene e em papéis de dívida soberana.

O índice Nikkei recuou 0,53% em Tóquio, a 19.814,88 pontos, pressionado por ações de exportadoras e de seguradoras.

O chinês Xangai Composto caiu 0,27%, a 3.104,44 pontos. Já o Shenzhen Composto, índice que reúne empresas chinesas de menor valor de mercado, contrariou as tendências da região e teve leve alta de 0,13%, a 1.867,68 pontos.

Em outras partes do continente asiático, o Hang Seng recuou 0,17% em Hong Kong, a 25.293,63 pontos. O sul-coreano Kospi caiu 0,10% em Seul, a 2.293,08 pontos. O Taiex recuou 0,18% em Taiwan, a 10.013,67 pontos. O filipino PSEi avançou 0,46% em Manila, a 7.826,53 pontos.