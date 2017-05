Alitalia divulga edital de venda nesta quarta-feira

O governo da Itália publicará na noite desta quarta-feira (17) o edital para a venda da companhia aérea Alitalia, que passa por uma grave crise financeira e está sendo administrada desde o início do mês por três comissários nomeados pelo Ministério do Desenvolvimento.

O objetivo é encontrar uma "solução estável" para a empresa até outubro deste ano. Em audiência na Comissão de Obras Públicas do Senado, o ministro dos Transportes e da Infraestrutura, Graziano Delrio, disse estar confiante de que surgirão ofertas.

Ao longo desta terça-feira (16), alguns gigantes da economia italiana negaram a intenção de participar do resgate da Alitalia, como a petrolífera ENI e o banco Intesa Sanpaolo. Além disso, o próprio governo descarta envolver alguma estatal - a mais cogitada era a Ferrovie dello Stato - no salvamento da maior companhia aérea do país.

No dia seguinte à divulgação do edital, quinta-feira (18), os três comissários, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, devem participar de uma audiência no Parlamento. Os eventuais interessados em comprar a Alitalia terão apenas até a primeira quinzena de junho para manifestar suas intenções e até o fim de julho para apresentar ofertas não vinculantes, ou seja, que não obrigam a compra por aquele preço.

Enquanto isso, os comissários tentarão sanar as finanças da Alitalia para torná-la mais atrativa para investidores. A União Europeia já aprovou que a Itália faça um empréstimo-ponte de 600 milhões de euros para ajudar a companhia pelos próximos seis meses - o dinheiro será recuperado pelo governo na conclusão de uma eventual venda.

Caso não encontre compradores, Roma terá duas opções: manter a Alitalia em sua configuração societária atual e tentar torná-la lucrativa ou decretar sua falência. Ao menos por enquanto, a empresa continua operando normalmente, inclusive seus voos diretos para o Brasil.