Petróleo segue em alta com expectativa de que acordo da Opep seja estendido

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York continuam em alta nesta terça-feira (16), após o forte avanço da véspera. Arábia Saudita e Rússia concordaram em aumentar a vigência do acordo de corte da Opep para mais nove meses, até março de 2018. Uma decisão final sobre esta possibilidade será tomada até a reunião do cartel no dia 25 de maio.

Às 9h39, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,85%, a US$ 52,26. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava valorização de 0,84%, a US$ 49,26.