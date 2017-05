Petróleo fecha em queda pressionado por relatório da AIE 

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (16), influenciado pelo relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), que afirmou que uma possível extensão nos cortes da produção de petróleo pode não reduzir os estoques globais da commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI fechou em queda de 0,39%, a US$ 48,66 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo tipo Brent recuou 0,33%, a US$ 51,65 por barril.

Às 9h39, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,85%, a US$ 52,26. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava valorização de 0,84%, a US$ 49,26.

No início do dia, a AIE afirmou que a possível extensão de cortes na produção de petróleo poderá não ajudar a reduzir os estoques globais da commodity para os níveis desejados. Em seu relatório mensal, a agência informou que os estoques dos países mais industrializados diminuíram cerca de 1 milhão de barris por dia (bpd) em março, mas que ainda há muito trabalho a ser feito no segunda metade do ano.

Preocupações com a produção dos Estados Unidos voltaram ao radar nesta terça.

As perdas foram limitadas porque o mercado continua a digerir a declaração conjunta da Arábia Saudita e da Rússia, que apoiaram uma extensão no acordo de redução da oferta dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de outros grandes produtores até o fim de março de 2018.