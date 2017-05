Bovespa opera perto da estabilidade, repercutindo balanços de empresas

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em leve alta, perto da estabilidade, nesta terça-feira (16), com os investidores repercutindo os últimos balanços da temporada, com as ações da Qualicorp liderando a ponta positiva, enquanto a JBS caía mais de 4% durante a manhã.

Às 10h42, o Ibovespa tinha alta de 0,2%, a 68.609 pontos. Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de 0,37%, aos 68.878 pontos, patamar mais alto desde 22 de fevereiro (68.589).

Já o dólar recuava durante a parte da manhã nesta terça. Perto do patamar de R$ 3,10, influenciado pelas declarações do presidente dos EUA e pelo clima político do país, além da sinalização do Banco Central de que vai rolar integralmente o vencimento de swap cambial tradicional (equivalente à venda futura de dólares) de junho.

Às 10h43, o dólar recuava 0,59%, a R$ 3,0926.