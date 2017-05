Bovespa fecha em alta e dólar cai, mantendo o ritmo do mercado

O principal índice da Bovespa fechou em alta nesta terça-feira (16), com investidores repercutindo os últimos balanços da temporada e com a JBS liderando as baixas do dia.

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, subiu 0,31%, aos 68.684 pontos.

As ações da JBS recuaram mais de 8%, após divulgar resultado de primeiro trimestre abaixo do esperado por analistas. Na véspera, a companhia reportou que fechou o primeiro trimestre com lucro líquido de R$ 422,3 milhões.

Na outra ponta, a Sabesp liderou as altas com valorização de quase 7%. Petrobras teve leva alta, enquanto as ações preferenciais da Vale subiram mais de 3%.

O dólar fechou em baixa nesta terça-feira (16), pela sexta queda seguida em relação ao real, após o Banco Central voltar a atuar no mercado cambial e de olho no cenário externo.

A moeda norte-americana caiu 0,34%, a R$ 3,0955 na venda.

O BC tinha anunciado nesta segunda a oferta de até 8 mil swaps cambiais para esta sessão, sinalizando que quer rolar integralmente o vencimento dos contratos que vencem em junho. Além disso, o banco também sinalizou que pretende rolar integralmente os swaps do mês que vem, de US$ 4,435 bilhões. Já no leilão desta manhã, o BC vendeu integralmente a oferta de até 8 mil swaps, ou US$ 400 milhões.

O dólar mais barato reduz a pressão sobre a inflação e favorece o trabalho de política monetária do BC, com reduções da Selic. Com a projeção de juros menores no futuro, os investidores trazem recursos para aproveitar a taxa mais elevada agora. A Selic está em 11,25% ao ano.

O recuo do dólar em relação ao real também foi influenciado pelo desempenho da moeda norte-americana no exterior, onde cedeu diante de várias moedas e também divisas de países emergentes, como o rand sul-africano, pesos chileno e mexicano.

