Bolsas asiáticas encerram pregão sem direção definida

As bolsas asiáticas encerraram o pregão desta terça-feira (16) sem direção única, com os mercados da China mostrando recuperação. O forte desempenho do petróleo e a ação do Banco do Central da China ao fazer a maior injeção de liquidez no sistema financeiro do país em quase quatro meses impactaram na sessão.

Em Xangai, o Xangai Composto subiu 0,74%, somando 3.112,96 pontos. o Shenzhen Composto teve forte alta de 2,09%, a 1.865,27 pontos.

O índice Nikkei 225, de Tóquio, avançou 0,25%, aos 19.919,82 pontos, após ficar dois pregões no vermelho, mas permaneceu abaixo da barreira psicológica dos 20 mil pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,14%, a 25.335,94 pontos. Em Seul, o Kospi subiu 0,20%, a 2.295,33. O Taiex mostrou baixa marginal de 0,05% na bolsa taiwanesa, a 10.031,49 pontos.