'The Guardian': JP Morgan parece se beneficiar com Brexit 

Matéria publicada nesta segunda-feira (15) pelo The Guardian conta que o banco norte-americano JP Morgan está comprando um edifício de escritórios histórico em Dublin, em um impulso significativo para a capital irlandesa após o voto da Brexit.

Segundo a reportagem as novas instalações serão capazes de abrigar 1.000 funcionários - o dobro do pessoal que o banco dos EUA emprega atualmente em Dublin. O movimento é considerado como a primeira grande expansão na Irlanda por uma empresa de serviços financeiros desde o referendo do Reino Unido.

Guardian relata que o banco pagará 125 milhões de euros pelo edifício do Capitólio, no desenvolvimento das docas de Dublin, que deverá estar concluído no final de 2018.

O banco norte-americano disse no início deste mês que Dublin seria usada como uma das três principais bases da UE, a partir das quais realizará as atividades que realizou em Londres, descreve.

"Dada a dinâmica de nossos negócios locais, este novo edifício nos dá espaço para crescer e alguma flexibilidade dentro da União Européia", disse Carin Bryans, oficial sênior do país para JP Morgan na Irlanda, como o novo acordo de escritório foi anunciado.

"Dublin possui as vibrantes comunidades de negócios e tecnologia que se adequam a uma empresa global como a nossa".

O anúncio coincidiu com um relatório no Financial Times que o JP Morgan pretende contratar mais funcionários em Dublin para suas operações de custódia, que cuidam dos investimentos de grandes investidores, hedge funds e grandes empresas, finalizou o diário britânico.

