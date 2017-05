Bovespa tem leve alta e dólar fecha em queda nesta segunda-feira

A bolsa de valores de São Paulo fechou em alta nesta segunda-feira (15), após terminar a semana anterior em alta de 3,7%. As ações da Braskem, da Usiminas, da Petrobras e da Gerdau Metalúrgica subiram mais de 2% no início do pregão. O pregão também foi influenciado pelo noticiário corporativo ainda movimentado.

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, subiu 0,37%, aos 68.474 pontos.

O mercado passa por movimentos de ajuste, enquanto aguarda novidades no cenário político. O cenário externo corroborou o tom mais positivo deste pregão, com Wall Street operando no azul diante dos ganhos nos preços do petróleo.

Às 10h58, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo subia 0,07%, a 68.266 pontos. Na sexta-feira (12), o Ibovespa fechou com alta de 1,01%, a 68.221 pontos.

Às 14h46, o índice tinha alta de 0,45%, aos 68.528 pontos.

Já o dólar fechou em queda nesta segunda, mantendo o ritmo dos últimos quatro pregões, indo abaixo de R$ 3,10, com os investidores ainda animados com o andamento das reformas no Congresso Nacional.

A moeda norte-americana caiu 0,58%, a R$ 3,106 na venda.

Após a reforma da Previdência ser votada na comissão especial da Câmara dos Deputados na semana passada com poucas alterações via destaques, o mercado financeiro ficou mais animado e acredita que a matéria será aprovada até o fim deste semestre. Além disso, o governo trabalha politicamente para garantir a votação da reforma trabalhista na Senado.

O dólar também era influenciado nesta sessão pelo mercado externo, onde a moeda norte-americana recuava frente a uma cesta de moedas e a divisas de países emergentes, como os pesos mexicano e chileno.

Às 11h01, a moeda norte-americana recuava 0,81%, vendida a R$ 3,0984.

Às 14h47, o dólar tinha queda de 0,67%, a R$ 3,1029.

O Banco Central brasileiro não anunciou intervenção no mercado de câmbio para esta sessão, por ora. Em junho, vencem US$ 4,435 bilhões em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.