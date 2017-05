Bovespa começa semana perto da estabilidade

A bolsa de valores de São Paulo opera perto da estabilidade nesta segunda-feira (15) com leve alta, após terminar a semana anterior em alta de 3,7%. As ações da Braskem, da Usiminas, da Petrobras e da Gerdau Metalúrgica subiam mais de 2% no início do pregão.

Às 10h58, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo subia 0,07%, a 68.266 pontos. Na sexta-feira (12), o Ibovespa fechou com alta de 1,01%, a 68.221 pontos.

Já o dólar caía nesta segunda, mantendo o ritmo dos últimos quatro pregões, indo abaixo de R$ 3,10, com os investidores ainda animados com o andamento das reformas no Congresso Nacional.

Às 11h01, a moeda norte-americana recuava 0,81%, vendida a R$ 3,0984.