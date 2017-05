Bolsas asiáticas encerram pregão majoritariamente em alta

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta segunda-feira (15) majoritariamente em alta, impulsionadas por um forte avanço do petróleo durante a madrugada, embora o novo teste de míssil realizado pela Coreia do Norte no fim de semana e do ataque cibernético que atingiu instituições de dezenas de países tenha limitado os ganhos.

Na China, o índice Xangai Composto registrou alta de 0,22% , a 3.090,23 pontos, já o Shenzhen Composto subiu 0,37%, a 1.827,02 pontos.

A grande exceção do dia foi a bolsa de Tóquio, que registrou baixa marginal no Nikkei, de 0,07%, a 19.869,85 pontos.

No restante do continente asiático, o Hang Seng avançou 0,86% em Hong Kong, a 25.371,59 pontos. O Taiex subiu 0,5%, a 10.036,82 pontos. O sul-coreano Kospi avançou 0,20% em Seul, a 2.290,65 pontos.

O filipino PSEi também contrariou a tendência positiva e caiu 0,55% em Manila, a 7.772,93 pontos.