'Bloomberg': Bitcoin agora vale...

Artigo na Bloomberg analisa valorização do bitcoin. Com um ganho de 94 por cento acumulado no ano, a “moeda” virtual, agora vale US$ 1,843, e anda com a bola toda ultimamente.

O texto afirma que o aumento do custo das moedas eletrônicas extremamente voláteis provocou muitas comparações com aquele outro “dinheiro” outsider queridinho — o ouro — recentemente.

Bloomberg aponta que é verdade que uma unidade de bitcoin superou o valor em dólar de uma onça troy de ouro neste ano e agora vale mais de US$ 600 a mais.

De acordo com o editorial as oscilações diárias no ativo criado digitalmente foram enormes. Mesmo durante a grande alta deste ano o bitcoin oscilou mais de cinco por cento em 21 dias diferentes, sendo que nove desses movimentos foram para baixo. O ouro, por sua vez, tem estado muito mais estável.

Desconsiderando a volatilidade, há um grande problema em comparar o ouro com a unidade baseada em software, acrescenta.

Bloomberg aponta que desconsiderando a volatilidade, há um grande problema em comparar o ouro com a unidade baseada em software

Bloomberg avalia que ninguém acha que comparar uma ação da Apple — preço atual de cerca de US$ 155 — com uma ação, por exemplo, da empresa de iluminação externa Acuity Brands — preço atual em torno de US$ 178 — seja válido. Certamente essa comparação não mostra que a Acuity (valor de mercado de US$ 7,9 bilhões) valha mais que a Apple (valor de mercado de US$ 814 bilhões).

Quando a oferta de novos bitcoins terminar, em algum momento depois do ano 2110, haverá 21 milhões de bitcoins existentes (digitalmente), ou seja, o valor total de todas as moedas eletrônicas que existirão, segundo o preço de mercado atual, é de pouco menos de US$ 39 bilhões. De acordo com o Conselho Mundial de Ouro, o estoque de ouro total equivale a aproximadamente seis bilhões de onças troy, ou US$ 7,3 trilhões no preço de hoje.

Em outras palavras, para que o bitcoin valesse mais do que o ouro, uma única “moeda” teria de ser negociada a US$ 347.000 para que a frase ’o bitcoin vale mais do que o ouro’ fosse justificável.

É preciso correr agora, um bitcoin está prestes a valer mais do que um futuro de alumínio, finaliza Bloomberg.

> > Bloomberg