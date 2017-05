Meirelles diz que economia está voltando a crescer de forma sustentável

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse sexta-feira (12) que o Brasil tem uma economia com cada vez mais previsibilidade por causa de fatores como a emenda constitucional que estabeleceu um teto para os gastos públicos e as reformas fundamentais que estão em andamento. Para Meirelles, a economia brasileira entra em uma trajetória de crescimento sustentável, diferente do passado quando “existiam injeções artificiais de crédito” que funcionavam apenas temporariamente.

“Agora a economia começa a crescer. Temos crescimento forte e positivo no primeiro trimestre do ano. Isso ainda não se reflete no emprego porque o emprego tem uma certa defasagem com relação ao crescimento econômico”, disse o ministro após participar da posse da nova diretoria da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio), no Hotel Copacabana Palace.

Meirelles destacou que espera a elevação no nível de empregos a partir do segundo semestre, após as empresas começarem a confiar na retomada da economia. “Com o tempo elas começam a contratar. Adquirem confiança no crescimento e voltam a contratar, esgotando a capacidade ociosa e de trabalho dos funcionários. A partir daí o emprego volta a crescer”, analisou.

Um dos setores que tem respondido mais rapidamente à retomada, segundo Meirelles, é a agropecuária, que já tem inclusive melhorado os indicadores de emprego. “Já aliviou um pouco a subida do desemprego. O crescimento da safra este ano é 22% em relação ao ano anterior. É um crescimento muito elevado”, comparou.

Apesar do desemprego, segundo o ministro, há um dado positivo na renda real do trabalhador, que voltou a crescer por causa da queda da inflação. “Inflação subindo, ela corrói a renda. Cai a inflação, aumenta o poder de compra. Estamos no caminho certo, no início ainda. Há muito trabalho a ser feito, mas claramente a população vai começar a sentir os efeitos disso mais alguns meses à frente.”

“Todos os indicadores já estão aí, caminhões nas estradas, consumo de energia, consumo de embalagens, produção de aço, tudo aquilo que indica que a economia está crescendo”, acrescentou.

Empresários

Segundo Meirelles, a melhora das projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas do país) e a queda da inflação dão as condições para que os empresários voltem a investir.

“A inflação já caiu. Isso é muito importante. Estava perto de 10% há 12 meses e, hoje, no acumulado no ano, 4,08%, abaixo da meta. Isso mostra que a economia brasileira entrando no eixo e voltando ao normal. Portanto, a mensagem foi: as condições estão dadas e cabe aos empresários investir. Temos muita confiança.”

O novo presidente da AmCham Rio, Pedro Paulo Pereira de Almeida, disse em seu discurso de posse que os sinais de melhora da economia já são notáveis e que, embora os desafios sejam muito grandes, a entidade confia na recuperação do país. “As medidas adotadas em andamento já mostram resultados.”