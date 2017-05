Petróleo fecha próximo da estabilidade nesta sexta-feira

O petróleo fechou estável nesta sexta-feira (12) em Nova York em um mercado cauteloso à espera de uma cúpula dos países da Opep no final deste mês.

O barril de WTI subiu somente um centavo para ficar em US$ 47,84 nos contratos para entrega em junho. Em Londres o barril de Brent subiu 7 centavos, a US$ 50,84 nos contratos para entrega em julho.

O cartel de 14 países se reunirá no dia 25 em sua sede de Viena, onde também são esperados outros 11 produtores, entre eles a Rússia. Todos se comprometeram a reduzir desde janeiro seu oferta até meados do ano.

O Departamento de Energia do país apontou para uma queda de 5,2 milhões de barris nos estoques semanais de petróleo bruto, contra a expectativa de recuo de 1,7 milhão de barris.

Às 9h48, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,39%, a US$ 50,97. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava valorização de 0,29%, a US$ 47,97.

Às 16h25, o barril de Brent tinha alta de 0,22%, a US$ 50,88. Já o barril de WTI tinha alta de 0,13%, a US$ 47,89.

Firmado em novembro, o pacto iniciado em janeiro deste ano entre a Opep e outros produtores como a Rússia firmou um congelamento de cerca de 1,8 milhão de barris diários entre janeiro e junho. Uma decisão sobre estender ou não o acordo deve ser tomada na reunião da Opep de 25 de maio. O ministro de Energia da Arábia Saudita, Kalid al-Falih, disse nesta terça (9) que as reduções contínuas da produção estão acontecendo. Ele também sinalizou que os cortes podem se estender até 2018.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.