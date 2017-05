Bovespa fecha em alta e dólar cai

O principal índice da bolsa paulista fechou em alta nesta sexta-feira (12), com as ações da Petrobras e da Qualicorp entre os destaques positivos.

O Ibovespa subiu 1,01%, a 68.221 pontos.

O mercado também reage positivamente à divulgação do balanço da Petrobras referente ao primeiro trimestre. A empresa obteve resultados operacionais melhores do que o esperado, com fortes margens de regino e sólidos resultados em Exploração e Produção.

Os investidores também reagem positivamente às declarações do presidente Michel Temer que mostrou confiança em relação à reforma da Previdência.

Às 10h53, o Ibovespa operava em alta de 1,27%, a 68.398 pontos.

Às 16h22, o índice tinha alta de 0,86%, a 68.115 pontos.

Já as ações ordinárias da Qualicorp, empresa especializada em planos de saúde coletivos, lideraram os ganhos do pregão, avançando 8,27%. A empresa divulgou lucro líquido consolidado de 111,5 milhões de reais no primeiro trimestre.

O dólar fechou em queda em relação ao real pelo quarto dia seguido nesta sexta-feira (12), influenciado pelo recuo da moeda norte-americana no mercado internacional.

A moeda norte-americana caiu 0,63%, a R$ 3,124.

No cenário político interno, os investidores continuaram otimistas com o andamento da reforma da Previdência.

Além disso, foram divulgados dados de vendas no varejo e de preços ao consumidor em abril nos Estados Unidos, abaixo das previsões dos analistas. Isso levantou dúvidas sobre a recuperação da economia no segundo trimestre.

O Banco Central não anunciou intervenção no mercado de câmbio para esta sessão, por ora. Em junho, vencem R$ 4,435 bilhões em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.

Às 10h55, a moeda norte-americana recuava 0,23%, a R$ 3,1302.

Às 16h24, a moeda tinha queda de 0,40%, a R$ 3,1248.