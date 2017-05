Bolsas asiáticas fecham sem direção única pressionadas por Wall Street

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (12) sem direção definida, com os mercados da região seguindo o tom pessimista dos mercados de Nova York, pressionados pela queda expressiva de ações de grupos varejistas.

No Japão, o índice Nikkei caiu 0,39%, a 19.883,90 pontos, também pressionado por uma recuperação do iene ante o dólar.

Já na China, seguindo o caminho contrário, o Xangai Composto teve alta de 0,72%, a 3.083,51 pontos. O Shenzhen Composto teve ligeiro avanço de 0,06%, a 1.820,20 pontos.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi caiu 0,45%, a 2.286,02 pontos. O Hang Seng avançou 0,12% em Hong Kong, a 25.156,34 pontos. O Taiex recuou 0,15% em Taiwan, a 9.986,82 pontos. O filipino PSEi fechou estável em Manila, a 7.815,53 pontos.